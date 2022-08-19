Advertisement

أخبار عاجلة

حريق كبير في أحراج بسكنتا وعناصر الدفاع المدني تعمل على محاصرته

Lebanon 24
19-08-2022 | 18:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريقٌ كبير في شدرا.. النيران تُهددّ البساتين والدفاع المدني يتدخل
lebanon 24
20/08/2022 05:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في المشيرفة - جزين والدفاع المدني بمساعدة طوافة من الجيش اخمده
lebanon 24
20/08/2022 05:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أخمد عناصر الدفاع المدني اليوم حريقاً شبّ في أعشاب وحقلٍ من القصب في طرابلس
lebanon 24
20/08/2022 05:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر من الدفاع المدني تُخمدُ حريقاً شب في أكوام من النفايات في برج حمود
lebanon 24
20/08/2022 05:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:18 | 2022-08-19
22:06 | 2022-08-19
22:05 | 2022-08-19
20:30 | 2022-08-19
20:30 | 2022-08-19
20:00 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website