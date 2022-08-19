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بلينكن: مساعداتنا العسكرية تجاوزت 10 مليار دولار ويوجد 50 دولة أخرى تقدم المساعدات العسكرية لكييف
Lebanon 24
19-08-2022
|
18:56
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