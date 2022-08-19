Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي: إيران تخلت عن مطالب رفع شركات مرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب

Lebanon 24
19-08-2022 | 20:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
CNN عن مسؤول أميركي: إيران أسقطت في ردها على المقترح الأوربي مطلبها بإزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب
lebanon 24
20/08/2022 15:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب خارج مفاوضات فيينا (العربية)
lebanon 24
20/08/2022 15:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: إيران تقول إنها لم تتخل عن مطالبها برفع الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب"
lebanon 24
20/08/2022 15:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة بالسعودية: قائمة ممولي الإرهاب تضم 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيران (العربية)
lebanon 24
20/08/2022 15:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2022-08-20
06:00 | 2022-08-20
05:56 | 2022-08-20
04:25 | 2022-08-20
04:12 | 2022-08-20
04:12 | 2022-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website