Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الجوية الأوكرانية: تدمير 4 صواريخ من طراز "كاليبر" أطلقها الروس من البحر الأسود بمنطقة دنيبروبتروفسك

Lebanon 24
20-08-2022 | 04:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: 4 صواريخ من طراز كاليبر استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية نفذتها سفينة روسية من البحر الأسود
lebanon 24
20/08/2022 15:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: توجيهات من وزير الدفاع سيرغي شويغو بالتركيز على تدمير صواريخ ومدفعية القوات الأوكرانية
lebanon 24
20/08/2022 15:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: الروس ينقلون معدات عسكرية وصواريخ كاليبر مجنحة للجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود
lebanon 24
20/08/2022 15:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: هناك 3 سفن وغواصتان لروسيا بالبحر الأسود مجهزة بصواريخ كاليبر ومستعدة لقصف المدن الأوكرانية
lebanon 24
20/08/2022 15:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2022-08-20
06:00 | 2022-08-20
05:56 | 2022-08-20
04:25 | 2022-08-20
04:12 | 2022-08-20
22:18 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website