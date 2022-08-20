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الخارجية الروسية: سنستخدم كل الآليات القانونية لإلغاء تجميد أصول روسيا بالدول الغربية
Lebanon 24
20-08-2022
|
05:56
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