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العميد ريمون خطار مدير عام الدفاع المدني يُشرفعلى عمليات الإطفاء المستمرة منذ ليل أمس في الأحراج الممتدة بين بلدتي بسكنتا وباكيش

Lebanon 24
20-08-2022 | 06:48
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