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إعلام إسرائيلي: إسرائيل قدمت عرضاً جديداً للبنان عبر وسطاء لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
20-08-2022 | 16:41
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