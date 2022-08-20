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وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: لابيد لا ينوي الشروع في حملة علنية ضد بايدن بشأن الاتفاق النووي
Lebanon 24
20-08-2022
|
16:56
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