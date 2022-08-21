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الراعي: رئاسة الجمهورية هي أساس وجود كيان لبنان ونحن بحاجة إلى رئيسٍ يرسم حدود الدولة ليس مع الخارح فقط إنما في الداخل أيضاً

Lebanon 24
21-08-2022 | 03:38
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الرّاعي: رئاسة الجمهوريّة هي أساس وجود كيان لبنان
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21/08/2022 16:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/08/2022 16:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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