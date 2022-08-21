الخارجية الروسية: إن ثبت ضلوع أوكرانيا في اغتيال ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوجين فسيكون ذلك "من أشكال إرهاب الدولة الذي تتبناه كييف" (الشرق)

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