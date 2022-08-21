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8 أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في المزار الديني في كربلاء (العربية)
Lebanon 24
21-08-2022
|
09:33
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