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دولة الإمارات تعلن إعادة سفيرها إلى طهران تنفيذا لقرارها السابق في رفع تمثيلها الدبلوماسي إلى درجة سفير (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-08-2022 | 10:13
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