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مستشار الأمن القومي العراقي: بدء العمل برعاية أممية على إعادة العراقيين من شمال شرقي سوريا إلى بلدهم وتفكيك مخيم الهول

Lebanon 24
21-08-2022 | 13:51
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