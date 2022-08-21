معوض: لم اطرح نفسي مرشحا لرئاسة الجمهورية وفي ظل الواقع الذي نعيشه كلّ يوم المعركة ليست معركة اشخاص بل معركة جمع المعارضة للاتيان برئيس وحمايته ليستطيع ان يحكم ومرشحي لرئاسة الجمهورية هو مرشح وحدة المعارضة (LBCI)

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