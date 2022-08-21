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معوض: لم اطرح نفسي مرشحا لرئاسة الجمهورية وفي ظل الواقع الذي نعيشه كلّ يوم المعركة ليست معركة اشخاص بل معركة جمع المعارضة للاتيان برئيس وحمايته ليستطيع ان يحكم ومرشحي لرئاسة الجمهورية هو مرشح وحدة المعارضة (LBCI)

Lebanon 24
21-08-2022 | 14:38
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باسيل: لا اكون مرشحا لرئاسة الجمهورية الّا حين اقول انني مرشح أو حين اتحدث بالموضوع مع احد وأنا اختصرت موضوع الرئاسة بكلمة"منّا اكلة"لأننا رأينا كيف ان الموقع استخدم لعرقلة المشروع ولكنني قلت ايضا اننا لن نسمح ان يكون لقمةسائغة (LBCI)
lebanon 24
22/08/2022 04:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية ونحن في موقع من يدعم مرشحاً للرئاسة
lebanon 24
22/08/2022 04:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لم نبدأ في حزب الله النقاش في الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية بعد
lebanon 24
22/08/2022 04:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موقف جعجع اللافت.. هل يكون قائد الجيش مرشح المعارضة للرئاسة؟
lebanon 24
22/08/2022 04:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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