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ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات في الجزائر منذ يوم الأربعاء الماضي إلى 43 شخصا

Lebanon 24
21-08-2022 | 15:50
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