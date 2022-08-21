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السعودية تعرب عن تعازيها وتضامنها مع تركيا إزاء الحادثين اللذين وقعا بمدينتي غازي عنتاب وماردين

Lebanon 24
21-08-2022 | 17:44
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