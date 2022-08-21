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أخبار عاجلة
المجلس العسكري في مالي يعين العقيد عبد الرحمن ميغا رئيسا للوزراء بالنيابة
Lebanon 24
21-08-2022
|
17:55
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