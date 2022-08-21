المستشار الالماني أولاف شولتس، أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل العملية الخاصة في ⁧‫اوكرانيا‬⁩، أنه لا يوجد تهديد لروسيا من حلف الناتو

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