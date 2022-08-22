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واشنطن ستواصل التفاوض للإفراج عن أصول لطالبان رغم استيائها من ظهور الظواهري في كابل

Lebanon 24
22-08-2022 | 00:33
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