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غانتس: آمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها

Lebanon 24
22-08-2022 | 02:15
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