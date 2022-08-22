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أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ آذار بعد إعلان روسيا صيانة نورد ستريم 1 (العربية)

Lebanon 24
22-08-2022 | 04:36
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