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سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تفرج عن الأسير أمجد السايح من نابلس، بعد 20 عاماً قضاها في سجون الاحتلال.

Lebanon 24
22-08-2022 | 08:56
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