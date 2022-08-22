Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا: الرئيس فلاديمير بوتين يصف مقتل إبنة المفكر الكسندر دوغين "بالجريمة الدنيئة"

Lebanon 24
22-08-2022 | 09:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الايرانيّة طهران (روسيا اليوم)
lebanon 24
22/08/2022 19:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الالماني أولاف شولتس، أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل العملية الخاصة في ⁧‫اوكرانيا‬⁩، أنه لا يوجد تهديد لروسيا من حلف الناتو
lebanon 24
22/08/2022 19:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة المفكر الروسي دوغين المقرب من بوتين اغتيلت في موسكو بسيارة مفخخة (العربية)
lebanon 24
22/08/2022 19:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل السياسي والمفكر الروسي دوغين إلى المستشفى بعد مقتل ابنته
lebanon 24
22/08/2022 19:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:34 | 2022-08-22
12:04 | 2022-08-22
12:01 | 2022-08-22
11:49 | 2022-08-22
11:45 | 2022-08-22
11:44 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website