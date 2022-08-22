Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الطاقة الذرية: لن نقايض التحقيق في آثار اليورانيوم في مواقع إيرانية بإحياء الاتفاق (العربية)

Lebanon 24
22-08-2022 | 11:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران: واشنطن لن تضغط على الوكالة الذرية لإغلاق التحقيقات بشأن العثور على بقايا مواد نووية في مواقع إيرانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/08/2022 19:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لن يتم تشغيل كاميرات وكالة الطاقة الذرية التي تم تركيبها للمراقبة بعد عام 2015 حتى إحياء الاتفاق النووي
lebanon 24
22/08/2022 19:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي
lebanon 24
22/08/2022 19:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مدير وكالة الطاقة الذرية: لن نقوم بإسقاط التحقيقات مع إيران ومفتاح ذلك يكمن في تعاونها معنا (الجزيرة)
lebanon 24
22/08/2022 19:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:41 | 2022-08-22
12:34 | 2022-08-22
12:04 | 2022-08-22
12:01 | 2022-08-22
11:49 | 2022-08-22
11:44 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website