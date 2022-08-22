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الرئيس التركي: هدفنا هو عقد لقاء بين بوتين وزيلنسكي في أقرب وقت في بلدنا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-08-2022 | 12:04
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