نصرالله: عندما نتحدث عن 40 ربيعاً يجب أن أوضح أمراً مهماً وهو أننا لا نقطع الصلة عمّا كان قبل الـ1982 بل هناك صلة عميقة وأساسية بكل الجهود والنضالات والأعمال والأطر التي كانت قائمة قبل ذلك العام

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