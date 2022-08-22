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نصرالله: عندما نتحدث عن 40 ربيعاً يجب أن أوضح أمراً مهماً وهو أننا لا نقطع الصلة عمّا كان قبل الـ1982 بل هناك صلة عميقة وأساسية بكل الجهود والنضالات والأعمال والأطر التي كانت قائمة قبل ذلك العام

Lebanon 24
22-08-2022 | 15:38
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نصرالله: عام 1982 اثر الاجتياح الاسرائيلي كانت هناك احتمالات قوية باكمال الاجتياح الى كل لبنان ومحاصرة دمشق وحينها اتخذ الامام الخميني قراراً تاريخياً وأرسل طليعة قوات الى سوريا
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