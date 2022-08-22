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نصرالله: العمل على تحرير بقيّة الأرض اللبنانيّة المحتلّة مسؤوليّة وطنيّة

Lebanon 24
22-08-2022 | 15:57
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23/08/2022 00:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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23/08/2022 00:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان فاذا تأخر تحرير الأرض فهي موجودة كمدينة وبلدات وجبال ووديان لكن فيما نحن فيه الآن التأخير كل يوم يعني الله أعلم كم سيضيع من حق لبنان
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23/08/2022 00:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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