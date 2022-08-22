نصرالله: على المستوى اللبناني تجنبنا الانزلاق إلى أي حرب أهلية أو فتنة مذهبية وهذا ما كان يحضر للبنان بعد اغتيال الرئيس الشّهيد رفيق الحريري عام 2005

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