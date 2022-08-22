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نصرالله: إطلاق النار خلال تظاهرة جسر المطار ضد اتفاق أوسلو لم يكن قراراً من قيادة الجيش بل خرق كبير داخل الموجودين على الأرض

Lebanon 24
22-08-2022 | 16:22
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