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وزير التنمية الاجتماعية السوداني للجزيرة: لدينا خطة لاحتواء كارثة الفيضانات وإغاثة المواطنين وتهدئة الأوضاع

Lebanon 24
22-08-2022 | 17:43
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