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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أعمال العنف في العاصمة الليبية وتدعو لوقف التصعيد من قبل جميع الأطراف
Lebanon 24
22-08-2022
|
18:16
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