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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: قلقون من الهجمات الأخيرة على طول الحدود الشمالية لسوريا
Lebanon 24
22-08-2022
|
19:30
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