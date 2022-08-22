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رئيسة تايوان تساي إنغ ون: تايبيه ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز دفاعاتها

Lebanon 24
22-08-2022 | 22:49
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