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وزير الخارجية التركي: ليس لدينا شروط مسبقة للحوار مع سوريا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-08-2022 | 03:07
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