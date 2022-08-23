Advertisement

أخبار عاجلة

بدء الجمعية العمومية لمجلس القضاء الاعلى لبحث موضوع اعتكاف عدد كبير من القضاة للاسبوع الثاني على التوالي

Lebanon 24
23-08-2022 | 04:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إجتماع في السراي لبحث ظروف القضاة المعيشية.. خوري:ما ضلّ حدا إلا ما بلّ إيدو بالقضاء؟
lebanon 24
23/08/2022 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رواتب القضاة.... بيان توضيحي من مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة
lebanon 24
23/08/2022 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل موضوع ايجاد حلول لملف مرسوم التشكيلات ولكن الطرح من قبل هنري خوري هو السير بخمسة مسيحيين وخمسة ملسمين وان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضيا ليحل مكانه (LBCI)
lebanon 24
23/08/2022 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لليوم الثاني على التوالي.. عدد من محطات المحروقات في عكار مستمرة بالاغلاق!
lebanon 24
23/08/2022 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:57 | 2022-08-23
07:53 | 2022-08-23
07:49 | 2022-08-23
07:48 | 2022-08-23
07:27 | 2022-08-23
07:27 | 2022-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website