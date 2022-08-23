Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: شبه جزيرة القرم جزء من أراضينا ولن نقبل بغير استعادة السيطرة عليها كاملة

Lebanon 24
23-08-2022 | 07:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفجارات جديدة في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا
lebanon 24
23/08/2022 19:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المفوضية الإفريقية لزيلنسكي: الحاجة ملحة للحوار لإنهاء الصراع وعودة السلام واستعادة الاستقرار العالمي (الجزيرة)
lebanon 24
23/08/2022 19:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الغرب لزيلينسكي: لا ندعم نقل السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى كييف
lebanon 24
23/08/2022 19:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: سنستعيد القرم بأي وسيلة نراها صحيحة ومن دون استشارة الدول الأخرى (الجزيرة)
lebanon 24
23/08/2022 19:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2022-08-23
12:36 | 2022-08-23
12:11 | 2022-08-23
11:55 | 2022-08-23
11:50 | 2022-08-23
11:49 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website