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ألمانيا تتعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي وقاذفات الصواريخ

Lebanon 24
23-08-2022 | 07:48
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