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"رويترز": الهند تُقيل 3 مسؤولين بسبب إطلاق صاروخ "بالخطأ" على باكستان في آذار الماضي

Lebanon 24
23-08-2022 | 09:13
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