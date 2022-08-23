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اردوغان: نبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسنستمر بلعب دور الوساطة لإحلال السلام

Lebanon 24
23-08-2022 | 09:47
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