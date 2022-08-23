Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: الاسبوع الماضي بحثنا في موضوع الامن الغذائي واتفقنا على أن هناك مساحة في مرفأ طرابلس سنستفيد منها كما خصصنا مساحة في مرفأ بيروت وإذا قال تقرير خطيب وعلمي إنه يمكن تدعيم جزء من الاهراءات سنتحرك

Lebanon 24
23-08-2022 | 10:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حميه بعد اجتماع بحث في الاجراءات الواجب اتخاذها بعد انهيار أجزاء من الاهراءات: الامر الاساسي بالنسبة لنا هو سلامة الارواح وسنرسل كتابا إلى شركة خطيب وعلمي للكشف على وضع الاهراءات فوق وتحت الارض وسنرسل تقريرا كاملا بالنتائج إلى مجلس الوزراء
lebanon 24
23/08/2022 19:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إذا سقطت الاهراءات... ما مصير المواد الغذائيّة في مرفأ بيروت؟
lebanon 24
23/08/2022 19:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي كلّف فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فورا بعملية التبريد لاهراءات القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الاشخاص ولا تشكل خطرا على الاهراءات
lebanon 24
23/08/2022 19:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإقتصاد أمين سلام: إهراءات مرفأ بيروت وصايتها تابعة لوزارة الاقتصاد واقترحت ان يكون هناك مشروع "الشاهد" للإهراءات بعدما كان هناك قراراً بهدمها (الجديد)
lebanon 24
23/08/2022 19:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2022-08-23
12:36 | 2022-08-23
12:11 | 2022-08-23
11:55 | 2022-08-23
11:50 | 2022-08-23
11:49 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website