سلام: الاسبوع الماضي بحثنا في موضوع الامن الغذائي واتفقنا على أن هناك مساحة في مرفأ طرابلس سنستفيد منها كما خصصنا مساحة في مرفأ بيروت وإذا قال تقرير خطيب وعلمي إنه يمكن تدعيم جزء من الاهراءات سنتحرك

Lebanon 24