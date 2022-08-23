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ياسين: سنركز على إزالة الردميات الموجودة في مرفأ بيروت وسنقوم بتقييم للواقع البيئي في الجوار والتبريد تتبعها خطوات لاحقة والاهم تقييم السلامة العامة

Lebanon 24
23-08-2022 | 10:09
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