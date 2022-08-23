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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة AB+ في مستشفى تل شيحا بزحلة \ للاتصال: 137112- 71
Lebanon 24
23-08-2022
|
10:26
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