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وزارة الخارجية الصينية: نستنكر بشدة زيارة نائب ياباني إلى تايوان وسنتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن السيادة الوطنية

Lebanon 24
23-08-2022 | 10:43
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