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رويترز عن مصادر بأوبك: تخفيض الإنتاج قد لا يكون وشيكا وسيتزامن مع عودة إيران لأسواق النفط إذا اتفقت مع الغرب (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2022 | 10:59
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