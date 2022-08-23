Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مصادر مطلعة: المستشار الألماني عازم على تسليم أوكرانيا مزيدا من الأسلحة بأكثر من نصف مليار يورو (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2022 | 11:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: الولايات المتحدة ستقدم 4.5 مليار دولار إضافية إلى أوكرانيا لتلبية احتياجات موازنتها (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2022 00:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن" عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تتجه للإعلان اليوم عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2022 00:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: الغزو الروسي لأوكرانيا يؤدي إلى تفاقم الوضع بشأن إمدادات الطاقة (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2022 00:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: المستشار النمساوي قال إن بوتين أخبره أنه مستعد لمناقشة تبادل الأسرى مع أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2022 00:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2022-08-23
16:50 | 2022-08-23
16:41 | 2022-08-23
16:30 | 2022-08-23
15:11 | 2022-08-23
15:09 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website