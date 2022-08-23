Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: سنستعيد القرم بأي وسيلة نراها صحيحة ومن دون استشارة الدول الأخرى (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2022 | 11:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الرئيس الأوكراني: قصف المدن الأوكرانية رسالة من بوتين إلى قمة الدول السبع (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2022 00:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: بإمكاننا تدمير جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم
lebanon 24
24/08/2022 00:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2022 00:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأوكراني في تركيا لـ"الجزيرة": نُطالب المجتمع الدولي بوقف تهرب روسيا من العقوبات
lebanon 24
24/08/2022 00:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2022-08-23
16:50 | 2022-08-23
16:41 | 2022-08-23
16:30 | 2022-08-23
15:11 | 2022-08-23
15:09 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website