Advertisement

أخبار عاجلة

تاس عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأسف بشدة لعدم زيارة بعثة وكالة الطاقة الذرية محطة زابوروجيا حتى الآن (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2022 | 13:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: التصريحات "غير الملائمة" للاتحاد الأوروبي ستعرقل زيارة بعثة الوكالة الذرية لمحطة زابوروجيا (الشرق)
lebanon 24
24/08/2022 00:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: تسلمنا موافقة مبدئية من وزير خارجية روسيا لإرسال بعثة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا
lebanon 24
24/08/2022 00:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: وكالة الطاقة الذرية مستقلة وهي من ستقرر متى سيقوم مفتشوها بزيارة محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية
lebanon 24
24/08/2022 00:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: ننتظر وصول وفد وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا
lebanon 24
24/08/2022 00:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2022-08-23
16:50 | 2022-08-23
16:41 | 2022-08-23
16:30 | 2022-08-23
15:11 | 2022-08-23
15:09 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website