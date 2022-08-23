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المفوضية الأوروبية: الحرارة غير الطبيعية تسببت بضغط غير مسبوق على مستويات المياه بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي (الشرق)

Lebanon 24
23-08-2022 | 13:58
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