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"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: بعد رد واشنطن سيكون هناك حاجة للعودة إلى فيينا من أجل جولة أخرى من المفاوضات

Lebanon 24
23-08-2022 | 16:30
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