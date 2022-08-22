Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية تدعو جميع الأطراف في ⁧‫ليبيا‬⁩ إلى خفض التصعيد

Lebanon 24
22-08-2022 | 18:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية تدعو جميع الأطراف في ⁧‫ليبيا‬⁩ إلى خفض التصعيد
lebanon 24
24/08/2022 09:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أعمال العنف في العاصمة الليبية وتدعو لوقف التصعيد من قبل جميع الأطراف
lebanon 24
24/08/2022 09:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالخارجية الأميركية: واشنطن تحث جميع الأطراف في العراق على التهدئة (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2022 09:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيطالية: على جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا تجنب زعزعة الاستقرار
lebanon 24
24/08/2022 09:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:17 | 2022-08-24
01:36 | 2022-08-24
01:32 | 2022-08-24
01:28 | 2022-08-24
00:49 | 2022-08-24
23:45 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website